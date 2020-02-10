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Lübnan’da askerlere pusu: 3 ölü, 2 yaralı

Lübnan’ın Hirmil kentinde askerler pusuya düşürüldü. Açılan ateş sonucu 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

00:30 -
Haberler Dünya
Lübnan’da askerlere pusu: 3 ölü, 2 yaralı

Lübnan'ın kuzeydoğusunda bulunan Hirmil kentinde çalıntı araba kovalayan askerler pusuya düşürüldü. Askerlerin bulunduğu araca açılan ateş sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Lübnan ordusunun yaptığı açıklamada silahlı saldırganın öldürüldüğü, araç şoförünün ise gözaltına alındığı bildirilirken, olaya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının, Lübnan'ın istikrarını bozmaya yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, “Saldırının sorumlularını yakalamak için gereken neyse yapılmalı” ifadelerini kullandı. İHA

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