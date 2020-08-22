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Lukaşenko’dan flaş iddia: NATO, Belarus’ta darbe planlıyor

Belarus'ta hile karıştırıldığı iddia edilen seçimle yeniden devlet başkanı seçilen Lukaşenko, ülkesinin NATO tarafından bölünmeye çalışıldığını ileri sürdü. Lukaşenko ayrıca protestoların yoğunlaştığı Grodno kentinin valisini görevden aldığını açıkladı.

17:20 -
Haberler Dünya
Lukaşenko’dan flaş iddia: NATO, Belarus’ta darbe planlıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, NATO’yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı.

Aleksander Lukaşenko, Belarus’un batısındaki Grodno bölgesinde bir askeri tesisi denetlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO’nun kendisini devirerek ülkesinin liderini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

BBC’nin haberine göre Lukaşenko, Belarus ordusunu, komşu ülkeler Polonya ve Litvanya’daki NATO askerlerinin hareketliliği karşısında dikkatli olması yolunda uyardı.

Belarus ordusuna hitaben “Ülkenizi korumaya hazır olun” diyen Lukoşenko, son devlet başkanlığı seçimi sonrası düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında da dış güçlerin olduğunu vurguladı.

Yüz binlerce kişi ülkedeki seçimlerin adil şekilde yapılmasını istiyor. Reuters

VALİYİ GÖREVDEN ALDI

Lukaşenko daha sonra da Grodno valisini görevden aldı, polis ve istihbarat servislerine kentteki “provokatörlerin” yakalanması talimatı verdi.

Muhalefetin sonucunu kabul etmediği 9 Ağustos’taki devlet başkanlığı seçimi sonrası Belarus’ta Lukaşenko karşıtı en büyük protesto gösterilerinden bazıları Grodno’da düzenlenmişti.

Svetlana Tikhanovskaya, “Protesto hareketi son bulursa, hepimiz köle olacağız” ifadesini kullandı. Reuters

MUHALEFETTE ENDİŞE HAKİM

1994’ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini alarak seçimi kazandığı açıklanmıştı.

“Artık git” sloganıyla Lukaşenko’yu protesto eden muhalifler ise usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin yenilenmesini istiyor.

10 Ağustos’ta Belarus’u terk ederek Litvanya’ya giden muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ise yaptığı açıklamada mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Svetlana Tikhanovskaya, “Protesto hareketi son bulursa, hepimiz köle olacağız” dedi.

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Son güncelleme: 17:26 22.08.2020
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