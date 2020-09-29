Lukaşenko’ya kötü haber! İki ülkeden yaptırım kararı…

Seyahat yasaklarının da yer aldığı yaptırımlar kapsamında İngiltere ve Kanada, Lukaşenko’yu seçime hile karıştırmak ve protestoculara şiddet uygulamakla suçlayarak mal varlığını dondurdu. Alınan kararla birlikte İngiltere ve Kanada tarafından Belarus liderine ilk kez yaptırım uygulanmış oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Reuters’e yaptığı açıklamada Lukaşenko’nun “gördüğümüz insan hakları ihlalleri ve bu seçime yönelik hileli yaklaşımı” için bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Raab, “Lukashenko ve Putin gibilerinin, insan hakları ihlallerinin ve seçim hilelerinin hesabının sorulmayacağını düşündüğü bir duruma sahip olamayız” ifadesini kullandı.

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI: BU BİR İLK ADIM!

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ise Reuters’e verdiği demeçte, “Belarus halkının yanında durmak zorunda olduğumuz kararlılık burada bitmeyecek. Bu bir ilk adım. Duruma göre daha neler yapılabileceğini görmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko geçtiğimiz haftalarda yemin ederek resmen görevine başlamıştı. Seçimlerin ardından ise başlayan protestolarda 12 binden fazla kişi gözaltına alındı. (BBC Türkçe)

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