Maas’tan Türkiye’ye yaptırım sinyali: Çok çalıştık ama olmadı

Türkiye'nin özellikle son dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı sert çıkışlarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Perşembe günü düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Dışişleri Bakanları bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geliyor. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Maas, Türkiye’ye yaptırım sinyali verdi.

‘ÇOK FAZLA PROVOKASYON OLDU’

Maas, Doğu Akdeniz’de son aylarda yaşanan gerilimin azalmaması nedeniyle Türkiye’ye karşı tedbirleri görüşeceklerini söylerken, “Almanya, son aylarda AB ile Türkiye arasında bir diyaloğu sağlamak için çok çalıştı. Ancak çok fazla provokasyon oldu ve Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerginlikler herhangi bir doğrudan müzakereyi engelledi. Bu nedenle, bu haftaki AB Zirvesi’nde sonuçlarının ne olacağı hakkında konuşacağız” dedi.

‘ALMANLARIN BİLE SINIRI VARDIR’

Bugün Maas’tan önce Reuters’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi ise, “Durumun Ekim ayından daha kötü olduğuna itiraz edecek bir AB hükümeti olduğunu düşünmüyorum.

Durumun değişmesi için talepte bulunduk fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Oruç Reis'in Ekim ayındaki zirveden hemen sonra denize açılması Türkiye ve Yunanistan'ın barışması için çok çaba sarf eden üye ülkeler tarafından hoş karşılanmadı. Almanların bile bir sınırı vardır” ifadesini kullandı.

‘BOŞLUK BIRAKAMAYIZ’

Maas, geçtiğimiz günlerde Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta da Türkiye’den bahsetmişti. Maas, “Avrupa ve ABD'nin stratejik olarak yeniden daha yakın çalışmaya ihtiyacı var. Libya ve Suriye'de, Türkiye ve Rusya'nın doldurduğu bir boşluğu tekrar bırakamayız. Otokratik aktörlere oyunları için yer bırakamayız” demişti.

İlginizi Çekebilir Alman Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye çıkışı: Boşluk bırakamayız