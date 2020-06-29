Macron, Rus paralı askerlerin Libya’daki varlığını kınadı!

Libya’da süren iç savaşta darbeci Hafter yanlısı bir tutum sergileyen Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ittifakında çatlak yaratacak bir açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gözünü Hafter’e yardım için bölgede bulunan Rus paralı askerlerine çevirdi.

Daha önce Türkiye’yi meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine sağladığı destekler nedeniyle hedefine oturtan Macron, şimdi de bölgedeki petrol sahalarına konuşlanan darbeci Hafter yanlısı Rus paralı askerleri karşısına aldı.

Petrol sahalarına giren Rus paralı askerleri kınadığını açıklayan Macron, bölgedeki yabancı askerlerin varlığının devam etmemesi çağrısında bulundu.