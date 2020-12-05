Macron’dan Erdoğan’ın ‘bela’ çıkışına yanıt: Hakaret iyi bir yöntem değil

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’daki politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerilim yeniden zirve yaptı.

Erdoğan, Fransa lideriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Macron Fransa’nın başına beladır. Macron ile Fransa çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki, bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir” ifadelerini kullanmıştı.

‘SAYGIYA İNANIYORUM’



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi. Online haber portalı Brut’a açıklamalarda bulunan Macron, saygı vurgusu yaptı. Macron, “Ben saygıya inanıyorum. Siyasi liderler arasında hakaret iyi bir yöntem değil” diye konuştu.

‘MACARİSTAN YA DA TÜRKİYE DEĞİLİZ’



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özgürlükleri kısıtladığını öne süren Macron, ülkede kitlesel protesto gösterilerine yol açan güvenlik yasa tasarısıyla ilgili olarak “polisi korumak için basın özgürlüğünü kısıtlamak istedikleri” yönündeki eleştirileri de reddederek, “Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz” dedi.

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