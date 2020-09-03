Macron’dan Irak’a ‘destek’ ziyareti

Macron, Irak'ın ‘egemenliğini desteklemek için' yaptığını söylediği ziyaret sırasında Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazımi ve Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Macron, “Dış müdahaleler Irak'ı zayıflatabilir” dedi. Irak yönetimi, geçen ay Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK'ya karşı silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği bir operasyon sırasında iki askerinin öldüğünü öne sürmüştü. Bu iddia iki başkent arasında gerilimi artırırken, Fransa da Türkiye'yi kınayan bir açıklama yayınlamıştı.