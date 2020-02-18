Macron’dan sert çıkış: Türk yasaları kabul edilemez!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Macron, Türkiye ile yabancı öğretmenler konusunda uzlaşamadıklarını belirterek, “Umudum hala var ama Türkiye uzlaşmazsa, Fransa bu eğitimi kendisi verir” dedi.

Macron, Fransa’da yaşayan Türkler'in diğer tüm halklar gibi Fransız olduğunu belirterek, “Fransa topraklarında Türk yasaları kabul edilemez” dedi.

Emmanuel Macron, “radikal, politik ve ayrılıkçı İslamla mücadele çerçevesinde” camilerin finansmanına şeffaflık getireceklerini, yabancı imamların Fransa'ya gelmesine son vereceklerini ve imamları Fransa’da eğiteceklerini, dil öğretmek üzere Fransa’ya gelen yabancı öğreten uygulamasına da son vereceklerini belirtti.

Macron hedeflerinin Fransa'daki Müslümanlar olmadığını, “düşmanlarının ayrılıkçı İslam” olduğunu söyledi ve Fransa’da “kadınla el sıkmayan, erkek doktora görünmeyen, havuzlara ayrım isteyen” talepleri, Cumhuriyet yasaları ve laiklikle bağdaşmadığı için kabul etmeyeceklerini söyledi.

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