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Macron’dan Türkiye mesajı: Birlik olalım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Fransa'da 7 AB üyesiyle gerçekleşecek zirve öncesinde açıklamalarda bulundu. Macron, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı sert ve güçlü olmalıyız. Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye'nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
12:48 -
Haberler Dünya
Macron’dan Türkiye mesajı: Birlik olalım

Bugün Fransa’nın Korsika adasında İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Rum Kesimi’ni ağırlayarak Türkiye karşıtı bir mini zirve düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin masaya yatırılacağı toplantı öncesinde konuşan Macron, Avrupa Birliği ülkelerine de çağrıda bulundu.

Uluslararası ajansların “son dakika gelişmesi” uyarısıyla servis ettiği açıklamalarda Macron, “Biz Avrupalılar olarak Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği’nin ortak bir karar alması ve ortak bir duruşunun olması gerektiğini dile getiren Macron, Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye’nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

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Avrupa Cumhurbaşkanı Fransa Türkiye
Son güncelleme: 12:55 10.09.2020
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