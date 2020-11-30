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Maduro canlı yayında telefonunu paylaştı

Venezuela lideri Nicolas Maduro, "Venezuela ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:56, 30/11/2020
Haberler Dünya
Maduro canlı yayında telefonunu paylaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu Twitter hesabından telefon numarasını paylaşarak herkesi şaşırttı.

 

Binlerce kişiyi hayrete düşüren Venezuela lideri Maduro, yayınladığı video mesajda “Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram’daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım” dedi.

Maduro’nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve “Venezuela Devlet Başkanı” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Numarasını paylaşan Maduro daha sonra resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

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canlı sosyal medya Twitter Venezuela WhatsApp
Yayınlanma Tarihi:11:35,
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