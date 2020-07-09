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Mahkemede ortaya çıktı! Floyd’un son sözleri: Ben öldüm! Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin

ABD'de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un son sözleri ortaya çıktı. Mahkemeden elde edilen olay yerindeki ses kayıtlarında Floyd'un, "Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm" dediği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
10:01 -
Haberler Dünya
Mahkemede ortaya çıktı! Floyd’un son sözleri: Ben öldüm! Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin

ABD’nin Minneapolis şehrinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada aşırı güç kullanılan ve hayatını kaybeden George Floyd, kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Floyd’un ölümünün ardından açılan davada, talihsiz adamın son anlarına ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. Polis memurlarından Derek Chauvin’in boynuna diziyle baskı yapması üzerine Floyd, en az 20 kez nefes alamadığını söylüyor.

Floyd’un yakarışları sonrası Chauvin, “Konuşmayı kes. Konuşmak daha çok oksijen gerektiriyor” karşılığını veriyor.

‘HER YERİM ACIYOR’

Yaşadığı acıyı anlatarak merhamet bekleyen Floyd, “Karnım acıyor. Boynum acıyor. Her yerim acıyor. Su veya başka bir şeye ihtiyacım var lütfen” dese de beklediği karşılığı bulamıyor.

Soldan sağa Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao.

Chauvin’in 8 dakika 46 saniye boynuna baskı uyguladığı Floyd, gözyaşları içinde “Anne seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm” ifadelerini kullanıyor.

ÜÇ POLİS KEFALETLE SERBEST

Floyd’un ölümüne sebep olan polislerden J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao teker teker serbest bırakıldı. Üç isim de kefalet olarak 750 bin dolar (5 milyon TL) ödedi.

Son olarak Thao’nun da serbest kalmasıyla tutuklu yargılanan tek isim, Floyd'un boğazına diziyle baskı uygulayan Derek Chauvin kaldı.

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Son güncelleme: 10:19 09.07.2020
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