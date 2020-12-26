Mali’de muhalefet lideri Cisse corona virüsüne yenik düştü

Mali’de mart ayında silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve ekim ayında serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, 71 yaşında corona virüsüne yenik düştü. Cisse’nin Sözcüsü Nouhoum Togo, Cisse’nin dün gece Fransa’nın başkenti Paris’te öldüğünü doğruladı.

Mali’de 29 Mart’taki genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) lideri Cisse ve 11 kişiden oluşan ekibi, 25 Mart’ta Sarafere kentinden Koumaira’ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğrayarak kaçırılmıştı.

2 LİDER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini’nin de geçen hafta corona virüsü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Burundi’nin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da 8 Haziran’da virüs nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetmişti.