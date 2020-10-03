Marketler coronada 2. dalgaya hazırlanıyor

Belirli temel ürünlerde marketlerin stoklarını güçlendirdikleri belirtiliyor. Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından mart ayında marketlere koşan vatandaşlar, temel gıda ve koruma ürünlerini stoklama eğilimine girmişti.

PANDEMİK PALETLER

Wall Street Journal'da yer alan bir haberde vakalardaki artış ile marketlerin depolarında yoğun bir mesainin başladığı bilgisi yer aldı. Associated Food mağazaları, yıl sonuna kadar yüksek talebe hazırlanmak için depolarında “pandemik paletler” inşa etmeye başladı. 400'den fazla mağazalı şirketin başkan yardımcısı Darin Peirce, “Bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacağız” dedi.

EN FAZLA 3 TANE

İngiltere'de de ikinci dalga endişesi perakencileri harekete geçirdi. Geçiğimiz günlerde hükümet akşam 22.00 sonrası restoranların kapanması kararını açıkladı ve ardından tüketicilerde başlayan tedirginlikle ülkede tuvalet kağıdı satışları yüzde 23 arttı. Morrisons ve Tesco birkaç gün önce her müşterinin un, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi belirli ürünlerden alımı en fazla 3 tane ile sınırladı.

İNDİRİM MARKETİ 4 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Corona virüsü ile gelir kaybı yaşayan tüketiciler önce etikete bakmaya başlayınca, uygun fiyatlı ürün satan marketler için yeni bir büyüme alanı oluştu. Alman indirim marketi Aldi, 1 yıl içinde İngiltere'de 100 yeni mağaza açıp internetten satın al, mağazadan teslim al sistemini hayata geçirerek 4 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Aldi yılbaşından bu yana cirosunu yüzde 8.3 artırdı.