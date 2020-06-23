Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Markette akılalmaz görüntü! İçeriye maskesiz girmek isteyince ortalığı birbirine kattı

ABD'nin Orlando şehrinde zorunlu olduğu halde markete maske takmadan girmeye çalışan bir adam olay çıkardı. Görevlilerle mücadele eden adamın görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Sozcu.com.tr
08:58 -
Haberler Dünya

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgının en çok yıkıma yol açtığı ABD’de akıllara durgunluk veren görüntüler de yaşanıyor. Vaka sayısı artışının hız kazandığı Florida eyaletinin Orlanda şehrinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Bu kurala karşı gelen bir adam ise, süpermarket zinciri Walmart’a maskesiz girmek isterken görüntülendi. Kendisini uyaran ve durdurmak isteyen görevliyi iten orta yaşlı adam yere düştü. Yine de pes etmeyen adam marketin içine kadar ilerlemeyi başardı.

Adı açıklanmayan adam görevlilerin uyarılarını hiçe saydı.

Diğer müşterilerin ‘Maske ister misin, bizde fazladan var’ teklifini de hiçe sayan adı açıklanmayan adamın reyonlar arasında ağız dalaşı sürerken video son buluyor.

Twitter’da 10 milyondan fazla izlenen olayın görüntüleri sonrası adamın kimliği ve yaşananların devamı merak konusu oldu.

Florida’da artan vaka sayıları nedeniyle, New York Valisi Andrew Cuomo, eyalete gidip gelmiş olanların 2 hafta karantinaya alınmasını değerlendirdiklerini söyledi.

İLGİLİ HABERMaskesi yok diye uyarılınca pantolonunu indirdi ve...Maskesi yok diye uyarılınca pantolonunu indirdi ve...

 

İLGİLİ HABERAkılalmaz görüntü! İnsanlar can, o çıplak poz derdindeAkılalmaz görüntü! İnsanlar can, o çıplak poz derdinde

 

İLGİLİ HABERYasakları delen belediye başkanı tabutta ölü numarası yaptıYasakları delen belediye başkanı tabutta ölü numarası yaptı
ABD Corona Dünya New York Twitter
Son güncelleme: 09:17 23.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more