Markette akılalmaz görüntü! İçeriye maskesiz girmek isteyince ortalığı birbirine kattı

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgının en çok yıkıma yol açtığı ABD’de akıllara durgunluk veren görüntüler de yaşanıyor. Vaka sayısı artışının hız kazandığı Florida eyaletinin Orlanda şehrinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Bu kurala karşı gelen bir adam ise, süpermarket zinciri Walmart’a maskesiz girmek isterken görüntülendi. Kendisini uyaran ve durdurmak isteyen görevliyi iten orta yaşlı adam yere düştü. Yine de pes etmeyen adam marketin içine kadar ilerlemeyi başardı.

Diğer müşterilerin ‘Maske ister misin, bizde fazladan var’ teklifini de hiçe sayan adı açıklanmayan adamın reyonlar arasında ağız dalaşı sürerken video son buluyor.

Twitter’da 10 milyondan fazla izlenen olayın görüntüleri sonrası adamın kimliği ve yaşananların devamı merak konusu oldu.

Florida’da artan vaka sayıları nedeniyle, New York Valisi Andrew Cuomo, eyalete gidip gelmiş olanların 2 hafta karantinaya alınmasını değerlendirdiklerini söyledi.

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