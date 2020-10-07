Mars ekim ayı boyunca dünyadan görülecek

NASA, Mars'ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars'ın dolunayla karıştırabileceğine dair yorumlar da yapıldı.

MARS AY KADAR BÜYÜK GÖRÜNEBİLİR Mİ?

Mars’ın gezegenimize uzaklığı sebebiyle ay kadar büyük görünme ihtimali yok. En yakın konumda olduğu bugünlerde Mars’ı parlak bir yıldız olarak göreceğiz. Uydumuz Ay’dan yaklaşık 2 kat büyüklükte olan ve 225 milyon kilometre ötemizde olan Mars’ı zaman zaman yakınlaşma sebebiyle her zamankinden daha parlak görebiliyoruz.

BİR DAHAKİ YAKINLAŞMA 2035’TE

Mars, Dünya’ya en yakın yaklaşımını, dün gerçekleştirdi ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars'ın Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.