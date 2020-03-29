Maske takmak corona virüsünün bulaşmasını engelliyor mu?

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı Christian Drosten, konuşurken, öksürürken veya aksırırken damlacıkların etrafa saçıldığını, eğer koruyucu maske takılırsa daha büyük damlacıkların yayılmasının engelleneceğini belirtti.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) podcast yayınında konuşan Drosten, maske bu damlacıkları yayan “Kaynağa ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Bu nedenle de maskenin kaynakta olması gerekiyor, bu damlacıkları alan kişide değil” dedi.

Bilim insanlarının bu konuda yaptıkları çalışmalara atıfta bulunan Alman uzman, belirti göstermeyen insanların maske yoluyla virüsün diğer insanlara bulaşmasını engelleyebileceğini kaydetti.

“Belirtiler ortaya çıktığında kimse süpermarkete gitmez” diyen Drosten ancak koruyucu maske takarak, “Yarın belirti gösterip göstermeyeceğini bilmediğini kabul etmiş olur” şeklinde konuştu.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Drosten, kamusal alanda koruyucu maske takmayı “nezaket işareti” olarak nitelendirdi. Drosten, ne kadar çok maske takarsa, durumun ne kadar ciddi olduğunun da hatırlanacağını söyledi.

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“DİĞER ÖNLEMLER UNUTULMAMALI”

Robert Koch Enstitüsü de, koruyucu ağız maskesinin virüsün diğer insanlara bulaşması riskini büyük ölçüde azalttığını belirtiyor. Ancak Enstitü, yeni tip corona virüsünün yayılmasının engellenmesi için gereken önlemlerin unutulmaması gerektiğini vurguluyor.

Bu önlemler, sosyal mesafeyi korumak, elleri iyice yıkamak, öksürürken ve hapşırırken ağzı dirseğin iç kısmı ile kapatmak olarak sıralanıyor.

Almanya Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt da maske kullanılmasını tavsiye ediyor. Neue Osnabrücker Zeitung’a konuşan Reinhardt, “Basit koruyucu maskeler edinin veya kendiniz yapın ve kamusal alanda bu maskeleri takın” dedi.