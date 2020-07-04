Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maske takmayanlara hizmet verilmeyecek!

İran'da sokakta maske takma zorunlu hale geldi. Son günlerde artan vakaların ardından alınan karara göre maske takmayanlara kamu hizmeti verilmeyecek.

18:03 -
Haberler Dünya
Maske takmayanlara hizmet verilmeyecek!

İran'da kapalı mekanlarda maskenin zorunlu hale geldiği ve maske takmayanlara kamu hizmeti verilmeyeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün açıkladığı önlemler kapsamında maske takmayan kamu çalışanları da işyerlerine alınmayacak ve işe gelmemiş sayılacak.

Daha önce maskeli çok az fotoğrafı bulunan Ruhani’nin maskeli yeni fotoğrafları basına dağıtıldı. Reuters

KAMU SPOTU YAYINLANIYOR

Guardian'ın haberine göre İran'da halk maske kullanma konusunda isteksiz davranıyor ve hükümet halkı ikna edebilmek için televizyonlarda kamu spotlarına başvuruyor.

Bugüne kadar maskeli şekilde çok az görülen Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de bugün maskeli fotoğrafları basına dağıtıldı.

Ülkede corona virüsü vakaları 238 bine yaklaşırken son 24 saat içinde 148 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam ölü sayısı 11 bin 408'e çıktı.

İLGİLİ HABERİran'da son 24 saatte 2 binden fazla vaka tespit edildiİran'da son 24 saatte 2 binden fazla vaka tespit edildi
Corona coronavirüs Cumhurbaşkanı Hükümet İran
Son güncelleme: 18:08 04.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more