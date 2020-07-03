ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalında sıcak gelişme! Epstein’a kızları bulan Maxwell tutuklandı: Bu kez hayatta tutun

ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Epstein’ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, New Hampshire’daki evinde tutuklandı. 58 yaşındaki Maxwell’in yakalanmasının ardından bir basın toplantısı düzenlenirken, davaya bakan federal savcı yöneltilen suçlamaları açıkladı.

Savcı Strauss, “Maxwell, 1994-1997 yılları arasında Epstein’ın istismarda bulunduğu 18 yaşından küçük kızların bulunması, yer seçilmesi ve onların bir araya gelmesinde rol alıyordu. Kızların güvenini kazanıp onların arkadaşı gibi davranıyor, sinemaya götürüp ailelerini soruyordu. Güvenebilecekleri bir kadın gibi davranıyordu” dedi.

Savcılık söz konusu eylemlerin New York, Palm Beach, Florida, Santa Fe, New Mexico ve Londra’da meydana geldiğini açıkladı.

MAĞDURLAR NEFES ALDI

Hakkındaki suçlamalardan 35 yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşulan Maxwell’in yakalanması geniş yankı uyandırdı.

Haberi sevinçle karşılayan Epstein mağdurlarından Jennifer Araoz, “Benimle aynı şeyleri yaşayan arkadaşımla birlikte derin bir nefes aldık. Günlerce Maxwell’in yaptıklarından sorumlu tutulmasını bekledim. Tutuklanması adalet sisteminin bizi unutmadığına yönelik bir adım oldu” diye konuştu.

Epstein mağdurlarını temsil eden avukatlardan Sigrid McCawley ise, “Sebep olduğu acı belki hiç geçmeyecek ama son gelişmeler iyileşme yolunda önemli bir adım oldu. Mücadele etmekten hiç vazgeçmeyen kadınlarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

PRENS TEDİRGİN OLDU

Epstein’la yakın arkadaşlığı uzun süre konuşulan ve adı cinsel istismar iddialarına da karışan Prens Andrew da yeniden gündemde. Andrew’a yakın kaynaklara göre, Maxwell’in tutuklanması Prens’te büyük şok yarattı.

Savcı Strauss, “Prens Andrew'in ifade vermeye gelmesini memnuniyetle karşılarız” derken, Kraliyet kaynaklarından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

EPSTEIN’LA AYNI HAPİSHANEYE GİDEBİLİR

Maxwell’in tutuklanması akıllara farklı soru işaretleri de getirdi. ABD medyası, “Federal hükümet, Maxwell’i hayatta tutup mahkemeye çıkarabilecek mi?” sorularını yöneltmeye başladı.

Maxwell’in New York’ta Epstein’ın intihar ettiği Metropolitan Hapishanesi’ne gönderileceği belirtiliyor. Epstein’ın intiharı komplo teorilerini ayyuka çıkarırken, bu durumun önüne geçilmesi için Maxwell’in hücresinin 7/24 kesintisiz izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Epstein’ın güçlü ve varlıklı isimlerle bağları bulunduğu ve Maxwell’in suça bulaşan bu kişileri ortaya çıkarmak için son şans olduğuna dikkat çekiliyor.