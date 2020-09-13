Meis Adası nerede? İşte Meis Adası’nın haritadaki konumu…

Yunanistan ile son günlerde yaşanan askeri gerilimler nedeniyle Meis Adası sıkça konuşuluyor. Özellikle Meis Adası’nın silahlandırılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı’ndan da sık sık açıklamalar yapılıyor. İşte Meis Adası’nın haritadaki konumu ve adayla ilgilli tüm detaylar…

MEİS ADASI NEREDE?

Kızılhisar adıyla da bilinen Meis Adası, Yunanisatan’ın Akdeniz’de bulunan tek adasıdır ve Kaş'ın hemen karşısında yer almaktadır. Türkiye kıyılarından (Kaş, Antalya) sadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 km²’dir.

MEİS ADASI HAKKINDA

Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri’nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512’de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915’e değin adayı ellerinde tuttular. I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Antlaşması (1923) ile İtalya’ya verildi. II. Dünya Savaşı sonrasında (1948) ise On İki Ada’yla birlikte Yunanistan’a bağlandı.

Az miktarda üzüm ve zeytin yetiştirilen adada en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Kıyıları son derece girintili çıkıntılı ve sarp olan adaya yalnızca doğu kıyısından girilebilir. Tek yerleşim de bu kıyıdaki Kastellorizo (Megisti) köyüdür.

Rodos’la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya’nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

Nüfusu 2000 yılındaki sayıma göre 406 kişidir. Ancak bu rakam yazın 1000’e çıkabilmektedir. Kalıcı nüfus olan 406 kişinin hepsi adada aynı zamanda en büyük yerleşim olan Meis (Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adıyla Megisti) köyünde oturur.