Meksika eski Savunma Bakanı Cienfuegos uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Büyükelçisi Christopher Landau’nun emekli generalin tutuklandığını kendisine bildirdiğini duyurdu.

Cienfuegos, eski Devlet Başkan Enrique Pena Nieto döneminde 2012’den 2018’e kadar Meksika'da savunma bakanı olarak görev yaptı.

DEPODA ÖLDÜRÜLEN ŞÜPHELİLER



72 yaşındaki Cienfuegos döneminde, Meksika ordusu sık sık insan hakları ihlalleri yapmakla suçlandı. Cienfuegos'un görev süresindeki en büyük skandal, 2014 yılında orduda şüphelilerin bir tahıl deposunda öldürülmesi olayıydı.

İddialara göre askerler 22 şüpheliyi teslim olduktan sonra öldürdü. Cienfuegos şimdi uyuşturucu kartellerine yardım etmek ve birçok kişinin ölüm emrini vermek suçlamalardan yargılanacak.