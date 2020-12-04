Meksika lideri Obrador’dan şaşırtan maske çıkışı: Takmaya gerek yok

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında birçok ülkede artan vakalara karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ülkede son 24 saatte 608 ölüm görülmesine rağmen, virüsten korunmak için maskenin gerekli olmadığı yönündeki açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

‘EL YIKAMA VE SOSYAL MESAFE YETERLİ’

Meksika lideri Obrador, sosyal mesafenin ve elleri yıkamanın salgından korunmak için yeterli olduğunu belirtti.

Obrador konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana ve Dr. Alcocer’a rehberlik eden Dr. Hugo Lopez-Gatell, (maske takmanın) gerekli olmadığını, başka önlemler olduğunu söyledi. Bence en iyisi mesafeyi korumak ve kendimize bakmaktır. Maskeye gerek yok” dedi.

108 BİN 173 CAN KAYBI

Meksikada son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643’e yükseldi. Ülkede 608 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 108 bin 173’e ulaştığı açıklandı.