Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meksika lideri Obrador’dan şaşırtan maske çıkışı: Takmaya gerek yok

Corona virüsü salgınında en çok vakanın görüldüğü 11. ülke olan Meksika'da Devlet Başkanı Obrador akıllara durgunluk veren bir açıklamada bulundu. Obrador, virüsten korunmada en etkili yöntem olan maskenin takılmasına gerek olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 04/12/2020
Haberler Dünya
Meksika lideri Obrador’dan şaşırtan maske çıkışı: Takmaya gerek yok

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında birçok ülkede artan vakalara karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ülkede son 24 saatte 608 ölüm görülmesine rağmen, virüsten korunmak için maskenin gerekli olmadığı yönündeki açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

‘EL YIKAMA VE SOSYAL MESAFE YETERLİ’

Meksika lideri Obrador, sosyal mesafenin ve elleri yıkamanın salgından korunmak için yeterli olduğunu belirtti.

Obrador konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana ve Dr. Alcocer’a rehberlik eden Dr. Hugo Lopez-Gatell, (maske takmanın) gerekli olmadığını, başka önlemler olduğunu söyledi. Bence en iyisi mesafeyi korumak ve kendimize bakmaktır. Maskeye gerek yok” dedi.

108 BİN 173 CAN KAYBI

Meksikada son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643’e yükseldi. Ülkede 608 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 108 bin 173’e ulaştığı açıklandı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more