Meksika’da bir çocuk öğretmeni öldürdü, 6 kişiyi yaraladı ve intihar etti!

Meksika'nın Torren kentinde bir çocuk, özel bir okula ateş açarak dehşet saçtı. Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 11-12 yaşlarında bir çocuğun iki silahla özel bir okula ateş açtığını bildirdi.

Zermeno, saldırganın biri öğretmen toplamda 6 kişiyi yaraladığını ve bir öğretmeni öldürmesinin ardından kendini de vurarak intihar ettiğini ifade etti.

Zermeno, onlarca polis ve askerin, okulun etrafını kuşatarak olaya müdahale ettiğini söyledi.

‘ALIŞILMIŞIN DIŞINDA’

Meksika medyası, ülkede görülen cinayet vakalarının son 2 yıldır en üst seviyede olduğunu bildirirken, okula ateş açmanın ise alışılmışın dışında olduğunu belirtiyor.

Meksika'da daha önce de 2017 yılında bir genç, özel bir okula saldırarak 4 kişiyi öldürmesinin ardından kendini vurmuştu. İHA