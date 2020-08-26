Meksika’da son 24 saatte 650 insan Covid-19’dan öldü

Corona virüsünün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 4 bin 916 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 568 bin 621 kişiye ulaştığı açıklandı.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 kişi artarak 61 bin 450´ye ulaştı.