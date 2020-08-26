Meksika’da son 24 saatte 650 insan Covid-19’dan öldü

Corona virüsünün hızla yükselişe geçtiği Meksika&#8217;da 4 bin 916 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 568 bin 621 kişiye ulaştığı açıklandı.. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 kişi artarak 61 bin 450´ye ulaştı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/meksikada-son-24-saatte-650-insan-covid-19dan-oldu-6007494","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/meksikada-son-24-saatte-650-insan-covid-19dan-oldu-6007494","pageType":"yazi","pageIdentifier":6007494,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Meksika&#8217;da son 24 saatte 650 insan Covid-19&#8217;dan u00f6ldu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":6007494,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/meksikada-son-24-saatte-650-insan-covid-19dan-oldu-6007494/","headline":"Meksika&#8217;da son 24 saatte 650 insan Covid-19&#8217;dan u00f6ldu00fc","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Meksika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":"2020-08-26 10:50:42","datePublished":"2020-08-26 10:50:42","dateModified":"2020-08-26 10:50:42","info":"{"seo_news":"false"}"});