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Meksika’da son 24 saatte 650 insan Covid-19’dan öldü

Meksika´da son 24 saatte 650 kişi corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 916 arttı.

Sozcu.com.tr
10:50 -
Haberler Dünya
Meksika’da son 24 saatte 650 insan Covid-19’dan öldü

Corona virüsünün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 4 bin 916 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 568 bin 621 kişiye ulaştığı açıklandı.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 kişi artarak 61 bin 450´ye ulaştı.

Corona Meksika
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