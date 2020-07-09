Melania Trump’a heykel şoku! Ateşe verildikten sonra kaldırıldı

ABD’de George Floyd’un öldürülmesi sonrası başlayan gösterilerde, ülke genelinde pek çok heykel saldırıya uğramıştı. Söz konusu akım Avrupa’ya da sıçrarken, bunun son örneği Slovenya’da yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın heykeli de saldırılardan nasibini aldı. First Lady’nin doğum yeri olan Slovenya’nın Sevnica kentindeki tahta heykeli ateşe verildi.

Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, eserinin ABD’nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’da saldırıya uğradığını söyledi. Söz konusu heykel zarar görmesinin ardından bulunduğu noktadan kaldırıldı.

Olayı kim veya kimlerin gerçekleştirdiğine dair soruşturma başlatılırken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.