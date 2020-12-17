Merkel aşıyı geliştiren Türklerle görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün corona virüsü aşısını bulan ve uygulamaya sunan ilk biyoteknoloji firması olan BioNTech'in iki Türk kurucusu ile görüştü.

Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'yi tebrik eden Merkel, “Gözümüzün önünde insanların corona virüsünden nasıl öldüğünü gördükçe, sayenizde ne kadar çok insanı kurtarabileceğimizi de görüp umutlanıyoruz” dedi.

ALMAN HÜKÜMETİ OLARAK…

Video konferansın başında, Türk çifte Almanya adına teşekkürlerini sunan Merkel, “Alman hükümeti olarak, ülkemizde sizler gibi araştırmacılar olduğunu görmek bizleri sonsuz şekilde gururlandırıyor. AB'nin onayının çıkmasını ve ilk aşılamanın başlamasını büyük heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

MERKEL SORDU, ONLAR CEVAPLADI

Merkel, Türk çifte, “Yıllar sürecek bir aşı için hızlı çalışma fikri ne zaman doğdu? Sabah kahve içerken mi bunu yapalım dediniz” diye sordu. Bu soruya Özlem Türeci cevap verdi ve “Eşim Uğur Şahin, Wuhan'daki ilk vakalardan sonra harekete geçti. Hemen bütün ekibimize, ortaklarımıza haber saldık. 24 Ocak günü kahvaltıda bunu kararlaştırdık ve salgın olabileceğini hesaplayıp çalışmalara başladık” dedi.

Alman Sağlık Bakanı Spahn da, aşının ülkelerinde bulunup üretilmesinden büyük gurur duyduklarını söyledi.

AB 100 MİLYON DAHA ISMARLADI

Konuşmanın tamamıyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Bu arada Avrupa Birliği, Pfizer ile BioNTech aşısından 100 milyon adet daha sipariş etme kararı aldı. 200 milyon aşı zaten ısmarlanmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu, „Daha fazla ısmarladık çünkü üyelerimizden çok fazla talep geliyordu“ açıklaması yaptı.

Almanya'da ise aşılamanın 27 Aralık'ta başlayabileceği belirtildi. İlk olarak 80 yaşın üzerindekiler aşılanacak. Diğerlerinin ne zaman aşılanacağı ise sırası geldiğinde açıklanacak.