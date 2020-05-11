Merkel: Salgında ikinci dalganın içindeyiz

Corona önlemlerinin gevşetilmesinin ardından Alman halkını uyaran Merkel, Eyalet Başbakanları ile yaptığı video konferanstaki bir açıklamasında şunları söyledi:

“GÜVENLİĞİ SAKIN BIRAKMAYIN”

“Dikkatinizi önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Şu anda pandeminin (salgın) yeni dalgasının içine giriyoruz. Bu nedenle, kuralların yumuşatılması ile birlikte güvenlik önlemlerinin uygulanması da çok önemli. Bu nedenle insanların temel kurallara uyması gerekiyor. Mesafe, maske takma, ağız-burun korumayla birbirlerinize saygı göstermeniz çok önemli.”

“SALGINA KARŞI CESARET OLMAZ”

Merkel ayrıca, Almanya'da bazı kimselerin hafta sonunda maskesiz alışverişe gittiği duyumları geldiğini söyledi. Başbakan, bunun bazıları tarafından bir “cesaret gösterisi” olarak görüldüğünü ancak durumun hiç de öyle olmadığını söylediği belirtiliyor.

Merkel, ayrıca görüştüğü Eyalet Başbakanlarına, “Dikkatli olunmazsa, bunun sonuçları iki – üç hafta içinde enfeksiyon sayılarının artmasıyla ortaya çıkar” dedi.

SALGINA KARŞI EN BÜYÜK SİNYAL

Salgın hastalığın Avrupa'yı terk etmeye başladığının en büyük sinyallerinden biri Frankfurt- Paris tren seferlerinin başlaması oldu.

Böylece, Almanya'nın batısında da sınırlar açıldı. Hızlı trenin ilk seferinde fazla müşterisi yoktu ama zamanla bilet satışlarının arttığı, yeni rezervasyonlar yapıldığı belirtiliyor.

ÇOCUKLAR DEZENFEKTAN İÇİYOR

Bu arada, çok sayıda üretilen ve içecek şişelerine benzeyen dezenfektanların çocuklara tehlike oluşturduğu belirtildi. Uzmanlar, küçüklerin bunları şekerli içecek ya da su sanıp içebildiğini belirterek, ailelerin dikkatli olmasını istedi.