Merkel’den Covid-19 uyarısı

Corona virüsü salgınına karşı Robert Koch Enstitüsü’nün bilimsel yaklaşımı ve vatandaşlarının yasaklara uymasıyla birlikte başarılı ve etkili bir sonuç elde eden Almanya’dan korkutucu bir açıklama geldi…

240 binden fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği ve 9 binden fazla insanın da hastalığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel bir basın toplantısı düzenledi. Vaka sayısında dünya sıralamasında 20’nci sırada yer alan ülkenin başbakanı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vatandaşlarına, “Corona virüsü salgınını ciddiye alın” uyarısında bulunan Merkel, “Salgın gelecek aylarda ve kışın çok daha zorlayıcı bir hale gelecektir. Muhtemelen çok daha zor olacak. Ekonomi salgına rağmen canlı tutulmalı ya da yaşama döndürülmeli. Salgının kaybedeninin çocuklar olmaması için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.