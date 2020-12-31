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Merkel’den ulusa sesleniş: Corona yüzyılın sorunu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geleneksel olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, corona virüsü salgınına vurgu yaparak, son 15 yılda 2020 yılından daha zor bir yıl olmadığını ifade etti. Merkel konuşmasında BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:05, 31/12/2020
Haberler Dünya
Merkel’den ulusa sesleniş: Corona yüzyılın sorunu

Başbakan Merkel konuşmasında “Corona virüsü salgını yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu” ifadelerini kullandı.

Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Merkel, corona virüsü mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, “Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

60 FARKLI ÜLKEDEN ÇALIŞAN

Merkel konuşmasında sırası geldiğinde corona virüsü aşısı olacağını belirterek BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.

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