Merkel’den ulusa sesleniş: Corona yüzyılın sorunu

Başbakan Merkel konuşmasında “Corona virüsü salgını yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu” ifadelerini kullandı.

Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Merkel, corona virüsü mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, “Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

60 FARKLI ÜLKEDEN ÇALIŞAN



Merkel konuşmasında sırası geldiğinde corona virüsü aşısı olacağını belirterek BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.