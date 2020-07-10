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Merkel’e şok! Yıllardır çalışıyordu… Mısır casusu çıktı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'e bağlı Federal Basın Dairesi'nde görevli bir kişinin yıllardır Mısır adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.

12:14 -
Haberler Dünya
Merkel’e şok! Yıllardır çalışıyordu… Mısır casusu çıktı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Merkel’e bağlı Federal Basın Dairesi’nde görevli, ismi açıklanmayan bir kişinin Mısır istihbaratına yıllardır bilgi geçtiği ortaya çıktı.

Söz konusu çalışan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Basın Dairesi Sözcüsü, “Ne soruşturmayla ilgili ne de kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapmayacağız” dedi.

Sözcü, buna gerekçe olarak da soruşturmanın henüz tamamlanmamasını gösterdi.

Ancak basına sızan bilgilere göre ajanlık yapan çalışanın, Federal Basın Dairesi’nin misafir kabul bölümünde orta derece bir yetkiyle görev yaptığı öğrenildi. (DHA)

Almanya Başbakan Mısır söz Sözcü
Son güncelleme: 12:21 10.07.2020
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