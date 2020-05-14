Merkel’in e-postaları ‘Dijital İsmet’e emanet!

Almanya'nın Worms kentinde yaşayan Türk işadamı İsmet Koyun, geliştirdikleri sistemlerle Rus saldırılarının boşa çıktığını çünkü, Alman Meclisi'nin son beş yıldır 14 aşamalı KOBİL güvenlik sistemini kullandığını söyledi. Koyun, Rus hacker saldırısının ortaya çıkmasından sonra, Alman Meclisi bilgisayarlarındaki dijital güvenliklerini artırdıklarını açıkladı.

Rus hacker saldırısının nasıl gerçekleştiğini anlatan ‘Dijital İsmet’ lakaplı İsmet Koyun, “Hackerler, ‘firewall'u yani duvarları kırıyorlar. Her sistemin bir boşluğu vardır. Buna karşı 14 basamaklı bir güvenlik sistemi geliştirdik. Saldırı bizden önceki dönemle ilgili ve artık Alman Meclisi bilgisayara girerken, bizim ‘token'i kullanıyor. Saldırı döneminde Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı'nın farklı güvenlik programı vardı” dedi.

DEVLET POLİTİKASI OLMALI

Alman vekiller, İsmet Koyun'un şifre sistemi ile bilgisayarlarını açıyor. Dünya için yeni tehlikenin ve savaşın artık dijital alanda olacağını belirten İsmet Koyun, şöyle devam etti:

“Bu da gösteriyor ki, bilgi her şeydir. Bilgiyi saklamak artık devlet politikası olmalı. Bilgiye sahip olan güce sahip olur. Her devletin bir dijital güvenlik politikası olması gerekiyor. Devlet bilgileri, kurumların bilgileri, üretim bilgileri, teknoloji bilgileri, kişisel bilgiler bu politikayla korunmalı. Bu saldırıdan sonra biz de Alman Meclisi'ne verdiğimiz ve halen kullanılan sistemimizi güçlendirdik. Bizim sistemi hiç kıramadılar.”

MERKEL: BUNUN SONUÇLARI OLUR

Yeni açıklanan Rus saldırısı ile ilgili konuşan başbakan Merkel ise, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti ve çeşitli sonuçları olacağından bahsetti. Merkel, “Bu durum bana acı veriyor. Bu karmaşık bir savaş, yeni savaş türü. Bir stratejinin parçası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki, önlemlerimizi alacağız. Ruslara karşı da alacağız” dedi.