Merkez üssünde dikkat çeken görüntü… Kumar tutkusu corona dinlemiyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgında ikinci dalga nedeniyle pek çok ülkede kısıtlamalar yeniden devreye girdi.

Ancak corona virüsünde en çok can kaybı ile vakaya sahip olan ve merkez üssü olarak gösterilen ABD’de bazı zevklerden vazgeçmek mümkün değil gibi görünüyor.

Ülkenin kumarhaneleriyle ünlü şehri Las Vegas’ta Circa Resort & Casino ilk kez kapılarını açtı. İlk günden binlerce kişinin akın ettiği kumarhaneye gelenlerin büyük çoğunluğunda maske olması dikkat çekti.

Oyun masalarının başında bulunan çalışanların da kıyafetlerine uygun maskeler taktığı görüldü. Buna rağmen içeride bulunanların sosyal mesafe kurallarına uymakta zorlandığı belirtildi.

777 ODASI ARALIK AYINDA AÇILACAK

Aynı zamanda Las Vegas’ın ilk yetişkin oteli olan Circa’nın 777 odasının aralık ayı sonunda açılması bekleniyor. ABD medyasına konuşan CEO Derek Stevens, “İnsanların Las Vegas’a gelip burayı gördüklerinde donup kaldıkları bir şey yaratmak istedik” dedi.