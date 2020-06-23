Meryem Ana tablosuna sanat katliamı! Restore edecekken tanınmaz hale getirdi

İspanya’nın Valencia şehrinde yaşayan bir sanat koleksiyoncusu, 17. yüzyıl sanatçılarından Bartolomé Esteban Murillo’nun Meryem Ana tablosunun kopyasını restore ettirmek istedi.

Bunun için bir mobilya tamircisi ile anlaşan adam, bunun karşılığında 1200 euro karşılığında anlaştı. Ancak tablonun sahibi restorasyon sonrasında neye uğradığını şaşırdı.

Tablonun eski halinden eser kalmazken, ikinci bir deneme daha yapan mobilya tamircisi durumu daha da kötüleştirdi.

Tablo tanınmaz hale gelirken, ülke basınına yansıyan olay sonrası sanat tarihçileri sert tepki gösterdi. Uzmanlar, restorasyon işlemlerin amatör kişiler tarafından yapılmasının yasaklanmasını istedi.