Mescid-i Aksa 2 ay sonra açıldı

Covid-19 salgını nedeniyle tedbir amacıyla 2 aydan fazla süre kapalı olan Mescid-i Aksa, bugün yeniden ibadete açıldı. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yüzlerce Filistinli, evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafeye uyarak sabah namazı kıldı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mescidi Aksa’da namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İSRAİL POLİSİ 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail güçleri, 1’i gazeteci 5 kişiyi gözaltına aldı. İsrail polisinin gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Sundus Aweis’in Mescid-i Aksa’ya 7 gün giriş yapmama şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail güçleri, Filistinli aktivist Nafeesa Khwais’in Mescid-i Aksa’ya girişini de engelledi. Khowais’in İsrail’in bölgeyi Yahudileştirme çabalarına engel olabilmek için bölgeyi izleyen gönüllü bir grubun üyesi olduğu belirtildi.