Mezarlıklarda yer kalmadı! Coronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Güney Amerika'da bulunan Ekvador'da halka zor günler yaşatıyor.

Ekvador'da yetersiz alt yapı yüzünden corona virüsü ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başlarken, sağlık sisteminin çökmesi nedeni ile cesetler ise sokaklarda bırakılıyor.

Ekvador'un batısında yer alan Guayaquil kentinde corona virüsü ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı.

Ekvador'da resmi verilere göre toplam corona virüsü vakası 3 bin 368'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145'e yükseldi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı açıklamada resmi verilerin çarpıtıldığını corona virüsünden yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü itiraf etti. (İHA)

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