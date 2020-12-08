Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Masaya oturmaya hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ülkenin önde gelen televizyon kuruluşlarından ALPHA' ya röportaj verdi.

SAVAŞIN EŞİĞİNE GELMEDİK AMA

Miçotakis son aylarda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile büyük gerginlik yaşandığını belirterek “Savaşın eşiğine gelmedik ama çok dikkatli ve kararlı hareket etmemiz gereken yüksek gerginlik anları oldu” dedi.

TÜRKİYE İLE UZLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE ÇÖZÜM ULUSLARARASI MAHKEME

Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkları AB-Türkiye anlaşmazlıklarına dönüştürmeye çalıştıklarını belirten Başbakan Miçotakis, AB'nin Türkiye'nin ‘saldırganlığına' karşı gerekeni yapacağını belirtti. Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'yle masaya oturma konusunda hazır olduğunun altını çizerken, uzlaşma sağlanamaması halinde ise çözümün Uluslararası Mahkeme'de olduğunu söyledi.