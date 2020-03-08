Midilli Adası’nda göçmenlerin konakladığı bölgeyi alevler sardı

Sosyal medyada Yunan vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde Midilli’de göçmenlerin konakladığı yerlerin ateşe verildiği görüldü.

Görüntülerin, göçmenlerin konakladığı ‘One Family Happy' isimli sivil toplum merkezinden olduğu öğrenildi.

Aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen eylem hakkında yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

PAZARKULE’DE ATEŞ AÇILDI İDDİASI

Yunanistan sınırındaki Pazarkule’de ise olaylar sürüyor. Cumartesi gününe de, bölgeye Avrupa’ya gitme hayaliyle gelen mülteciler ile Yunanistan askerleri arasında yaşanan karmaşa damga vurdu.

Türkiye tarafından Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a girmeye çalışan mültecilere zaman zaman gerçek mermilerle müdahale ediliği öne sürüldü. Yunan makamlar gerçek mermi kullanıldığı haberlerini yalanladı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda mültecilerin vurularak öldürüldüğü sınırdan paylaşılan görüntülere yansımıştı.

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