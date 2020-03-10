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Midilli adasında ilk Corona virüsü vakası tespit edildi!

Binlerce göçmenin barındığı Yunanistan’ın Midilli adasında ilk Corona virüsü vakası tespit edildiği bildirildi. Yunanistan’ın Midilli adasında 40 yaşındaki bir market işletmecisinde Corona virüsü çıkması üzerine adada alarma geçildi. Sokaklarda bugün 1000 adet Corona virüsü uyarısını içeren broşürler dağıtıldı. Virüsün sığınmacılar arasında yayılmasından korkuluyor.

17:52 -
Haberler Dünya
Midilli adasında ilk Corona virüsü vakası tespit edildi!
Yaşar ANTER
Mehmet ANDAÇ

Yunanistan yerel kanalı ERT'nin haberine göre, 40 yaşındaki bir kadında tespit edilen virüs sebebiyle bölgede önlemler artırıldı. Yurt dışında seyahat ettiği belirtilen kadın karantinaya alırken, virüsün göçmenler arasında da yayılmasından korkuluyor.

ACİL SAĞLIK DESTEĞİ EKİBİ İSTENDİ

Yunanistan'a ait Midilli adasındaki Ploris mahallesinde bir market işletmecisinde Corona virüsü tespit edilmesinin ardından Midilli Belediyesi alarma geçti.

Ploris mahallesindeki okullar kapatıldı, Midilli kent merkezi ile adadaki diğer mahallelerin toplu taşıma araçları ve otobüslerinde, iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları başladı.

Midilli Belediyesi'nde kriz merkezi oluşturuldu. Midilli Tabib Odası, Atina'daki Yunanistan Tabib Odası'ndan acil sağlık ekibi desteği istedi.

FOTO: SÖZCÜ

SOKAKLARDA BROŞÜRLER DAĞITILDI

Midilli şehir merkezi ile mahalle ve köylerde Corona virüsü uyarısı ve tedbirlerini içeren sağlık broşürleri dağıtıldı.

Bugün 1000 adet broşür dağıtıldığı ve dağıtımın devam edeceği belirtilirken adada spor, eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri tamamen durduruldu.

Göçmenlerin şehir merkezine inmeleri geçici bir süre için yasaklandı. Adadaki Moria kampına belediye ve askerler aracılığıyla yiyecek ve içecek taşınmaya başlandı.

Güney Ege'de yer alan 12 ada da alarm verildi, tüm spor , sanat, toplantı, gösteri kültür etkinlikleri iptal edildi.

Girit ve Atina'da bu adalara ek sağlık ekipleri gönderildi. Askeri birlikler de sağlık ekiplerine yardım için alarma geçti.

Adalarda hava ambulansları konuşlandırıldı.

FOTO: SÖZCÜ

Kadın Sağlık Sanat Sözcü Yunanistan
Son güncelleme: 17:54 10.03.2020
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