Midilli’deki mülteci kampında ilk corona virüsü tespit edildi

10.524 corona virüsü vakasının tespit edildiği Yunanistan’dan kötü bir haber geldi… Midilli Adası’ndaki Moira Mülteci Kampı’nda 40 yaşındaki bir kişide corona virüsü tespit edildi.

Somalili olduğu belirtilen 40 yaşındaki adamın Atina’ya gitmek isterken kampa geri götürüldüğü ve o günden beri kampta yaşadığı ifade edildi.

Yetkililer, Midilli Adası’na vakayla ilgilenmek üzere Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) uzmanlarından oluşan bir ekibin beklendiğini açıkladı. Adaya gelecek sağlık uzmanlarının corona virüsü testi pozitif çıkan adamla temasa geçen kişileri tespit edeceği ifade edilirken, kamp 14 gün süreyle girişe ve çıkışa kapatıldı.

3.100 kişi kapasiteli Moira Mülteci Kampı’nda şu an 20 binden fazla insan yaşamak zorunda kalıyor.