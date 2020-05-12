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Midilli’ye giden göçmenlerde corona çıktı!

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, Midilli adasına 6 Mayıs'ta gelen iki mültecide corona virüsüne rastladıklarını ve adadaki mülteci kamplarıyla temas etmeden karantina altına alındıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
22:56 -
Haberler Dünya
Midilli’ye giden göçmenlerde corona çıktı!

Bakanlık, göçmenlerin 6 Mayıs’ta Midilli’ye geldiğini ve adada bulunan diğer göçmen gruplarıyla teması bulunmadan bir tesiste karantina altına alındıklarını açıkladı.

Bakanlık yetkilisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mültecilerin karantinaya alındığı bölge ile Moria tesisi arasında kesinlikle bir bağlantı yok” ifadesini kullandı.

Midilli’de bulunan mülteciler (Foto: Reuters)

Reuters’ta yer alan habere göre, Midilli adasında bulunan Moria Tesisi’nde, 17 bin 500’den fazla mülteci bulunuyor.

İnsan Hakları Kuruluşları, tesiste yaşam koşullarının kötü durumda olduğunu belirterek hükümete daha çok yardımda bulunulması gerektiği konusunda uyarıyor.

4 Mayıs’tan itibaren corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirleri hafifleten Yunanistan’da bugüne kadar 152 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 2 bin 744 corona vakasının olduğu belirtildi.

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Son güncelleme: 23:14 12.05.2020
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