Mike Pence’in corona testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi.

Trump'ın Yardımcısı Mike Pence'in Basın Sekreteri Devin O’Malley sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pence'in Covid-19 test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

“PENCE’İN SAĞLIĞI YERİNDE”

Devin O’Malley açıklamasında, “Mike Pence, aylardır rutin olarak her gün Covid-19 testine tabi tutuluyor. Bu sabah Pence ve eşinin Covid-19 test sonuçları negatif çıktı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, sağlığının yerinde olduğunu ve Trump'a iyileşmesi için iyi dileklerini iletti” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından görevini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi halinde ABD Anayasası’na göre Pence, ABD'nin geçici olarak Başkanlık görevini yürütebilecek. (İHA)

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