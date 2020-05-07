Mikhail Saakaşvili’ye yeni görev!

Ukrayna Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı ve Odessa bölgesinin eski Valisi Mikhail Saakaşvili'yi Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak atadığını duyurdu.

Zelensky, Saakaşvili'yi tebrik ederken, “Mikhail Nikolozovich’i yeni ve sorumlu bir mücadeleden dolayı içtenlikle kutluyorum. Milli Reform Konseyine ivme kazandırabileceğine ve ülkenin hayatında önemli değişiklikler yapmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum” dedi. (İHA)

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