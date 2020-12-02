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Milli piyango çekilişinde ilginç sonuç

Güney Afrika'da düzenlenen milli piyango çekilişinde çıkan "5,6,7,8,9,10" numaraları 20 kişiye ikramiyeyi kazandırdı. Çekiliş sonrası ülke "dolandırıcılık" iddialarıyla çalkalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:36, 02/12/2020
Haberler Dünya
Milli piyango çekilişinde ilginç sonuç

Güney Afrika’da çekilen milli piyango ülkede tartışma yarattı. Çekilişten çıkan “5,6,7,8,9,10” numaralarıyla 20 kişinin ikramiyeyi kazanması sonrası “dolandırıcılık” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BBC’de yer alan habere göre yetkililer, 20 kişinin her birinin 5,7 milyon rand (yaklaşık 370 bin dolar/ 2 milyon 913 bin lira) kazandığını açıkladı.

Çekilişe ilişkin yapılan bir paylaşımda “Bu akşamki çekilişi kazanan 20 kişiyi tebrik ediyoruz. Bu rakamlar beklenmedik olabilir ama birçok kişinin bu sayıları oynadığını görüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika Ulusal Piyangolar Komisyonu (NLC) ise çekiliş hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Afrika dolandırıcılık Dolar Güney Afrika Milli Piyango
Yayınlanma Tarihi:21:34,
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