Milli Savunma Bakanı Akar: S-400’ler tercih değil zorunluluk

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta S-400’lerin test için gönderildiği Sinop’ta bir füzenin ateşlendiği yönündeki iddialar sonrası başta ABD’den olmak üzere pek çok açıklama gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi ABD merkezli Bloomberg’e konuştu. S-400’lerle ilgili eleştirilere yanıt veren Akar, savunma sisteminin Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu ancak bunun NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmediğini söyledi.

NATO SİSTEMİNDEN AYRI

“S-400’ler NATO’nun komuta ve kontrol altyapısına endegre edilmeyecek” diyen Akar, bunun yerine sistemin diğer NATO üklelerinde de örneği olduğu üzere (Yunanistan S-300) ayrı bir şekilde kullanılacağını vurguladı.

Öte yandan Bakan Akar, Fransız-İtalyan ortak yapımı Eurosam ve ABD yapımı Patriot füzelerine de kapıyı kapatmadı. Akar uygun şartlar oluşması durumunda füzeleri satın alabileceklerini söyledi.

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ DOĞRULAMA



Haberde Bakan Akar’ın testlere ilişkin ifadeleri de yer aldı. Akar’ın, “Her savunma programı tedariki çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamiyle teknik bir faaliyettir” dediği belirtildi.

Akar’ın bu sözleri haberde S-400 testlerinin örtülü bir şekilde doğrulaması olarak yorumlandı.

F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARDILAR

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.