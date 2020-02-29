Milyarder girişimci Elon Musk’tan çarpıcı F-35 yorumu: Hiç şansı yok

Twitter’dan açıklamalarda bulunan ABD’li milyarder girişimci Elon Musk, F-35’lerin kendi önerdiği sistem karşısında şansı olmadığını öne sürdü. Projenin insansız araç üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirten Musk, “F-35’in rakibi, uzaktan insan tarafından kontrol edilen bir drone savaş uçağı olmalı. Ancak manevraları otonom bir şekilde gerçekleşmeli. F-35’in buna karşı hiçbir şansı olmazdı” dedi.

ABD’nin tartışmalı F-35 programı, maliyeti ve çıkardığı sorunlar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefinde. Gerekli testlerin yeterince yapılamadığı iddia edilen F-35’lerin parçalarda uyuşmazlık ve tamiratta uzun süreli gecikmeler gibi nedenlerle performansında aksaklıklara yaşadığı öne sürülüyor.

ABD merkezli Lockheed Martin tarafından 428 milyar dolarlık bir proje kapsamında üretilen uçaklarla ilgili en çarpıcı analizlerden biri Time dergisi tarafından yayımlanmıştı. Söz konusu analizde güvenlik ve muharebe yeteneğine ilişkin birinci kategorideki 13 soruna dikkat çekildi.

873 YAZILIM AÇIĞI VAR

Analizde yer alan detaylara göre Kasım 2019 itibarıyla uçaklarda 873 yazılım açığı tespit edildi. Eylül 2018'de bu sayının 917 olduğu belirtiliyor. Önceki yıl tespit edilen siber güvenlik zaaflarının giderilmesine rağmen, hâlâ yeni açıklar bulunduğu belirtilen raporda çözülmesi gereken ciddi sorunlara dikkat çekiliyor.

KAPASİTE SINIRLANIYOR

Hava Kuvvetleri'nin kullandığı versiyonda silah, uçağın içinde bulunuyor. Pentagon'un test uzmanları, füzelerin yerleştirildiği kundakların gerekli şartları karşılamadığını ve silahların atışlarındaki isabet oranının kabul edilmez olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar ayrıca kundakların çatlaması nedeniyle Hava Kuvvetleri'nin silahları kullanım kapasitesinin sınırlandığını söyledi. Rapora göre silahların monte edilişiyle ilgili bazı değişikliklere gidildi ancak bunlar henüz test edilmedi.

F-35 GERİLİMİNDE NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü’nde bulunuyor.

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