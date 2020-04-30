Milyonlar onun adını attığı adımlarla duymuştu! Coronaya savaş açan gazi 100 yaşında

İngiltere’de corona virüsüyle mücadele amansız bir şekilde sürerken, geçtiğimiz günlerde 100 yaşına basmaya hazırlanan eski bir askerin kampanyası ülkenin gündemine oturmuştu.

Salgına karşı evinin bahçesinde 100 adım atma hedefiyle yola çıkan Tom Moore’un kampanyası kısa sürede ülke sınırlarını da aşarken, bugün itibarıyla 30 milyon sterlin (261 milyon TL) para toplandı.

Azmiyle herkese umut veren Moore, Kraliçe Elizabeth’ten Başbakan Boris Johnson’a kadar çok sayıda üst düzey ismin de dikkatini çekti. Örnek davranışı nedeniyle Albay rütbesi verilen Moore bugün 100 yaşına girdi.

İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Moore için çok sayıda kişi evinin etrafında toplandı. Binlerce kişi Moore’a kutlama kartı yollarken, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar da asırlık çınarın şerefine evinin üzerinde tur attı.

Başbakan Boris Johnson ise Moore’a video mesajla seslendi. Johnson, “Gösterdiğiniz kahramanca çaba, tüm ulusumuzun moralini yerine getirdi. Açtığınız yol, milyonlarca kişinin inanılmaz işler başaran sağlık çalışanlarına kalpten teşekkür etmesini sağladı. Tom, bizim hayatımızdaki bir ışıksın. 100. doğum günün kutlu olsun” ifadelerini kullandı.