Minnesota’da polisten tepki çeken uygulama! Üstsüz ve çıplak güneşlenenlere drone müdahalesi

ABD’de Minnesota polisi tartışma yaratan bir uygulamaya imza attı.

Theodore Wirth Park içindeki göletin çevresinde drone uçuşlarıyla devriye yapan polis ekipleri, üstsüz veye çıplak güneşlenen ziyaretçileri tespit etmeyi hedefliyor.

Daily Star’ın haberine göre kamusal alan olduğu için bu durumun yasal olduğu savunulan uygulama bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Uygulamanın cinsiyetçi ve kabul edilemez olduğunu söyleyen Paula Chesley isimli vatandaş, “Eğer üstsüz olduğu için birine müdahale edeceklerse umarım bu ben olurum. Çünkü bununla mücadele edecek enerjim var. Sürekli izleniyor muyum diye düşünmek çok rahatsız edici” dedi.