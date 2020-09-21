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Mısır’da heyecan verici keşif: 27 lahit bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında 2500 yıl önce ve 22. Hanedanlık dönemine olduğu ifade edilen 27 lahit keşfedildi. 

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Dünya
Mısır’da heyecan verici keşif: 27 lahit bulundu

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki antik Saqqara nekropolünde çalışan arkeologlar 27 lahit buldu. Bu ayın başlarında yalnızca 13 lahitin bulunduğu, ancak  sonrasında 14 lahitin daha keşfedildiği belirtildi. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire’nin doğusundaki antik Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfedildiğini ifade etti.

Lahitlerin iyi korunmuş olduğu açıklandı.

22. HANEDANLIK DÖNEMİNE AİT
El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlendiği ve kimlere ait olduğuna ilişkin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

Mısır
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