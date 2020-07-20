Mısır’dan Libya hamlesi! Parlamento Sisi’ye yetki verdi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında güç kaybeden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den geldi.

Mısır Parlamentosu'nun Sisi'ye, UMH'nin Sirte kentine operasyon başlatma ihtimaline karşı asker göndermek için yetki verilmesi kapsamında oylama yapıldı.

“GİZLİ OTURUM”DA TEZKERE PARLAMENTODAN GEÇTİ

Mısır Parlamentosu, Libya’ya asker tezkeresi için “gizli oturum” gerçekleştirdi. Libya’ya asker gönderme tezkeresi bugün Mısır Parlamentosu’ndan geçti. Tezkerenin geçmesiyle birlikte Sisi, komşu ülke olan Libya'da darbeci Hafter'e destek için asker gönderebilecek.

Mısır devlet televizyonunda yer alan son dakika haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

* Parlamento, stratejik Arap yönündeki ulusal güvenliği silahlı suç gruplarına ve yabancı teröristlere karşı korumak amacıyla Mısır askerlerinin ülke sınırları dışına gönderilmesine oy birliğiyle onay verdi.

* Parlamento, tarihi oturum sırasında, Mısır Güvenlik Konseyi'nin geçen Pazar günü Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi başkanlığında gerçekleşen toplantısının sonuçlarını ve devlete yönelik batı yönünden gelen tehditleri değerlendirdi.

Mısır yönetimi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e lojistik destek sağlıyor.

KARAR SONRASI TRUMP-SİSİ ARASINDA GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin, Libya’da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı aktarıldı. (DHA – Reuters)

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