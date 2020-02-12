Mobil Dünya Kongresi, Corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Reuters’te yer alan habere göre, iptale ilişkin GSMA CEO’su John Hoffman tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İspanya’daki güvenlik ve sağlık endişeleri gerekçesiyle Mobil Dünya Kongresi (MWC) Barselona 2020 iptal edildi.

* Corona virüsü salgını, seyahat güvenliği ve diğer gelişmeler neticesinde oluşan endişeler, etkinliğin düzenlenmesini imkansız kıldı.

DEV ŞİRKETLER ETKİNLİKTEN ÇEKİLDİ

Cisco Systems, Sprint, Facebook, Deutsche Telekom, Intel, Nvidia, Sony, Vodafone ve Nokia gibi dev şirketlerin etkinliğe katılmayacaklarını duyurmalarının ardından, etkinliğin ertelenmesi ya da iptal edilmesine yönelik GSMA Yönetim Kurulu tarafından bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Toplantının ardından, Barselona’ya 500 milyon dolar civarında katkı sağlayacağı düşünülen etkinliğin iptal edilmesi yönünde karar alındığı açıklandı.

750 OPERATÖR VE 350’DEN FAZLA ŞİRKET KATILACAKTI

GSMA etkinliğe, aralarında Alman telekomünikasyon firması Deutsche Telekom’dan teknoloji devi Huawei’ye kadar dünyanın farklı bölgelerinden 750 operatör ve 350’den fazla firmanın katılacağını duyurmuştu.

İSPANYA: SAĞLIK RİSKİ YOK

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa ise etkinliğin iptal edilmesini gerektirecek bir sağlık riski bulunmadığını söylemişti.

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