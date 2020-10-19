Modanın en güçlü adamlarından Gerald Marie seri tecavüzcü müydü?

SÖZCÜ DETAY HABER / Fransa’da moda dünyasını temellerinden sarsacak bir soruşturma başlatıldı. Dünyanın en büyük modellik ajanslarından birinin 25 yıl boyunca başkanlığını yapmış Gerald Marie hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı. 70 yaşındaki Marie’nin 1980 ve 90’larda tecavüzüne uğradığını söyleyen dört kadınla başlayan soruşturma üç modelin daha cinsel saldırı iddiasıyla genişletildi.

Moda dünyasının en güçlü kişisi olarak kabul edilen Gerald Marie’nin başkanlığını yaptığı Elite Model Management ajansının temsil ettiği ve ün kazandırdığı isimler arasında Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi top modeller de bulunuyor.

Carre Sutton (51) ve Jill Dodd (60), Marie’yi 17 ve 20 yaşlarındayken kendilerine tecavüz etmekle suçlarken, Ebba Karlsson (51) Marie’nin Paris’teki ofisinde cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Lisa Brinkworth (53) da hem modellik yapar hem de BBC’de gazeteci olarak çalışırken taciz edildiğini söyledi. Söz konusu 4 kadına geçtiğimiz günlerde Wendy Walsh, Ann Maguire ve EJ Moran da katıldı.

Bugün popüler bir radyo sunucusu olan Wendy Walsh, öne çıkma nedenini şöyle ifade etti:

“Bu bugün sektörde çalışan kızlar için bir sorun olmaya devam ediyor ve artık bitmeli.”



The Guardian’dan Lucy Osborne, kurbanların yaşadıklarını kaleme aldı:

ÖNCE ANNELERİ İKNA EDİYOR

1980’nin baharında Wendy Walsh ve annesi Kanada’dan Paris’e hareket ettiler. Sarışın mavi gözlü Walsh, 17 yaşında yeni keşfedilmiş bir modeldi. Ajansın ofisinde Walsh, annesi Ellen ve karizmatik, 30’lu yaşlarda olan ajans patronu Gerald Marie vardı.

“Anneme kur yaptığını açıkça hatırlıyorum ve bu benim için çok şaşırtıcı olmuştu. Annem gençliğinde çok güzel bir kadındı ama lupus yüzünde iz bırakmıştı” diyor Walsh.

Walsh’ın annesi ise kızıyla baş başa kaldığı otel odasında, “Bu adam çok güzel, sana çok iyi bakacak” derken Walsh ise bu durumu, “Bir şekilde genç kızları koruyacağına dair onları ikna ediyor” diye anlatıyor.

Walsh o dönemde Paris ve Kuzey Amerika arasında ünlü bir model olmak için gidip gelen onca çalışandan biriydi. Sonraki yıllar boyunca onlarca genç insan bu yolu kat etti. Ancak çok azı yıldız oldu ve çoğuna Walsh’ın annesinin beklediği gibi bakılmadı.

Modellik kariyerlerine 1980’lerde devam eden Walsh’a da bir gün Marie’nin evinde onunla görüşmek istediğini söylendi. “Bir yetişkinin bilge gözleriyle, iş toplantıları gece saat 9’da dairelerde yapılmaz” diyor Walsh ve ekliyor: “Ama 18 yaşındasın ve çevrendekilere inanıyorsan, sana söyleneni yaparsın. Ben de gittim.”

ʻʻ 18 yaşındasın ve çevrendekilere inanıyorsan, sana söyleneni yaparsın

“Onunla oturduktan sonra bana şampanya ikram etti” diyor Walsh. Sonrasında ise “Ajansta olan tek büyük göğüslü model olduğumdan bahsetti” diye ekliyor. Walsh o an tek düşündüğü şeyin “Bu adam bunu yaparsa bir daha kendisiyle çalışmayacağım, çok kızgındım” olduğunu söylüyor. Sonrasında ise ona tecavüz ettiğini anlatıyor.

‘DİLİMİZDEN ÖTÜRÜ ÖZEL OLARAK SEÇİLDİK’

Walsh, Marie’nin kendisi gibi yeni modelleri kötüye kullanabilmesinin en önemli durumunun konuştuğu dille alakalı olduğunun altını çiziyor. “Oradayken tek bir Fransız modelle tanışmadım. Dilini anlamadığımız ve evden uzakta olacağımız için özel olarak seçildik. Çünkü tam kontrole sahipti” diye durumu açıklıyor.

ʻʻ Oradayken tek bir Fransız modelle tanışmadım - Wendy Walsh

KİLİT NOKTA: SEKTÖRDEKİ GÜCÜ

Marie’nin kurbanlarından bir başkası da Jill Dodd idi. 23 Nisan 1980 tarihinde Marie, 20 yaşında olan Dodd’a kendisi ve arkadaşına odasında özel bir dans yapıp yapamayacağını sordu. Dodd’un düşündüğü tek şey patronuyla geçireceği zamanın kariyeri açısından iyi olacağıydı. Marie’nin sevdiği kızları “röportaj” bile yapmadan Vogue’a gönderdiği olmuştu. Dodd ve oda arkadaşı Marie’nin evine gittiler. Dodd, Marie’nin onu öptüğünü ve ilgiden hoşlandığını hatırladığını söylüyor. Marie sonrasında ise Dodd’a küvette köpük banyosu yapmayı teklif etmiş. Banyodan sonra ise Marie’nin televizyon izlerken birden ona tecavüz ettiğini söylüyor. Dodd, “Çok hızlı oldu, dur diye bağırdım ama önüne geçemedim” diyor.

İddia sahiplerinden Ann Magiure de şu anda 60 yaşında ve bu konu hakkında konuşma kararını ilk defa açıklayanlardan. “Başlangıçta Marie için harika müzik çalar ve harika yemekler hazırlardım. Sonrasında birliktelik arkadaşlığa dönüşürken bu durumu kötüye kullanmaya başladı” diyor. Marie tarafından onun dairesinde yaşarken birkaç defa tecavüze uğradığını açıklayan Maguire, bir süre sonra dayanamayıp Marie’yi tersledi. “Canın cehenneme, kendi dairemi alacağım” dedi. Ama diğer modellerle bir daireye taşındıktan sonra işleri durdu. Bir süre sonra işten kovulduğunu belirten bir mektup aldı.

BULUŞMALARI AYARLAYAN AYNI KADIN

Cinsel şiddet ve taciz yaşadığını anlatan bir diğer model ise EJ Moran. EJ 20’li yaşlarında Marie tarafından tecavüze uğradığını ve çok korktuğunu açıklıyor. Şimdi ise 61 yaşında bir yazar olan EJ, olayın üzerinden 40 yıl geçmiş olsa bile hala korktuğunu belirtiyor.

1981 yılı akşamında Paris’e gelen Moran, 22 yaşında Marie tarafından çağırılıyor. “Gerçekten gitmek istemedim” diyen AJ, “Zorla oraya gönderildim” diye ekliyor. Dodd ve Walsh da aynı kadının Marie ile akşam toplantılarını ayarladığını ve onları gitmek istemedikleri partilere zorla gönderdiğini söylüyor.

2011 yılında süper model Carre Otis, 17 yaşındayken Marie tarafından defalarca tecavüze uğradığını iddia ettiği Beauty Disrupted adlı bir anı yayınladı. Guardian ile yaptığı röportajda Otis, 1986’da bu olayların başladığını söylüyor. Marie ve Evangelista’nın dairesinde kalıyordu; süper modelle ilişkisinin ilk günleriydi. Otis, “Linda benden biraz daha büyüktü” diye hatırlıyor. Gökyüzünde bir yıldız gibiydi ve hâlâ yükselmeye devam ediyordu. Ama Evangelista şehir dışındayken bir gece bana saldırdı” diyor ve ekliyor: “Hastaydım ve ateşim vardı. Bu, bu tür birçok saldırının başlangıcıydı.”

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hâlâ mankenlik ajansı işi yapan ve sektörde var olan Marie ise iddiaları tamamen reddediyor. Marie Sunday Times’a yaptığı açıklamada, “Bana karşı yapılan tarihi haksızlıkla ilgili iddiaları kesin bir şekilde inkar ettiğimi belirtmek dışında yorum yapmam şu an uygun olmaz” dedi.

DANSÇILIKLA BAŞLAYAN KARİYER Marie 1980'nin başlarında kısa süreli olarak Paris'te bir yerel televizyon kanalında dansçılık yapmıştı. Sonrasında ise Paris Planning'de çalışmaya başladı. Bir hastane yöneticisinin oğlu olarak Avrupa'nın en güçlü ve en iyi bağlantıları olan ajans çalışanlarından biriydi. 1986 'da Paris Planning, Elite Model Management ile birleşti. Ajans sonrasında süper model diye tabir edilen mankenler yetiştirmek için yola koyuldu ve Marie Avrupa başkanı oldu. Bu ajansı New York'taki Elite kurucusu John Casablancas ile beraber yönettiler.

Bu arada Elite World Group’un bir sözcüsü, “Bu iddia edilen suç eylemlerini korkunç ve iğrenç buluyoruz. Gerald Marie’nin Elite Model Management ile olan sözleşmesi 2010’da sona erdi ve şirket 2011 yılında Marie’nin hiç çalışmadığı mevcut sahipleriyle Elite World Group’a satıldı. Modellerimiz için güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt eder ve hiçbir şekilde suistimal, taciz, ayrımcılık gibi durumlara tolerans göstermez” açıklamasında bulundu.

Bu arada Guardian’a konuşan kadınlar, iddia edilen tacizden 30 ila 40 yıl sonra bile yaşamları üzerindeki etkinin sürdüğünü anlattı. Walsh, Dodd, Lee ve Otis’in heps sonuç olarak yeme bozuklukları ile mücadele ettiler, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunları yaşadılar.

ESKİ EŞİ EVANGALİSTA: İDDİALARA İNANIYORUM

1987-1993 yılları arasında Marie ile evli olan Evangelista, Guardian’ın haftasonu magazin bölümüne açıklamalarda bulundu. Evangelista, “Kadınların Marie ile olan yaşadıklarına deneyimlerimden dolayı inanıyorum.” dedi.

Tüm zamanların en ünlü ve en etkili modellerinden biri olan Evangelista, “Gerald Marie ile olan ilişkim sırasında, ona yönelik bu cinsel iddialardan haberim yoktu. Bu yüzden kadınlara yardım edemedim. Onları şimdi duyduğumda kendi deneyimlerime dayanarak onların doğruyu söylediklerine inanıyorum. Anlatılanlar kalbimi kırıyor çünkü bunlar asla iyileşmeyecek olan yaralar. Bugün konuşan kadınların cesaretlerine ve güçlerine hayranım” diye konuştu.